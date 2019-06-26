5 причин взять деньги до зарплаты в «ШвидкоГроші»

Бывают случаи, когда деньги могут понадобиться внезапно. Вот уже сейчас. Друг пригласил на День рождения и заказал не очень скромный подарок (разве другу откажешь?). Сломался ваш Опель-Шевроле-Шкода, и завтра машину уже нужно забрать из ремонта. Или к вам внезапно собирается нагрянуть тетя Степанида с мужем из Коломыи, и, разумеется, им нужно накрыть достойный стол. Иногда мы можем оказаться финансово не готовыми к таким сюрпризам. И если зарплата планируется через неделю-две, а средства нужны уже сегодня, их можно одолжить в одной из компаний, которые занимаются выдачей моментальных кредитов. Сейчас многие из нас уже пользуются такой возможностью и знают, что это безопасно, и если вовремя отдавать одолженное, то никаких проблем с кредитором не будет. В нашем городе работают десятки таких организаций. Наш журналист прошелся по точкам выдачи моментальных кредитов (в районе метро Харьковская). В результате по критериям понятность, удобство для клиента, гибкость условий при погашении и вежливость персонала пальму первенства получает компания «ШвидкоГроші».

Итак, почему деньги до зарплаты стоит взять у «ШвидкоГроші».

Причина 1. Очень простые условия. Знакома картина, когда вам нужны просто деньги до зарплаты, а вас начинают напрягать десятком названий каких-то кредитов? У «ШвидкоГроші» все так просто, что даже примитивно. Один вид кредита наличными на срок 7 или 14 дней. Как раз достаточно, чтобы дождаться зарплату и вернуть займ. Процентная ставка составляет 2%. Все!

Причина 2. Из документов – только паспорт и код. Никаких справок о доходах, залогов и поручителей.

Причина 3. Деньги у вас на руках или на банковской карте в течение 20 минут. Исключение составляет первое обращение: если вы оставляли заявку на сайте, то нужно прийти в отделение. Потом можно оформлять кредит через интернет.

Причина 4. Отсутствие любых скрытых комиссий и платежей. При вас в отделении вносятся ваши данные в договор. Документ тут же распечатывают и дают вам на подпись. Это всего два листа текста, написанные нормальным шрифтом, так что без труда может прочитать даже пенсионер. В них четко прописана сумма, которую вы берете и которую должны вернуть кредитору через 7 или 14 дней. Никакого текста мелким шрифтом, за которым скрываются «тайные» комиссии и оплаты!

Причина 5. Комфортно погашать. Деньги в «ШвидкоГроші» можно вернуть хоть в тот же день. Кроме того, сотрудник отделения подскажет, как уменьшить размер кредита – спросите, это будет полезно знать. Вдруг вы уже завтра сможете вернуть сумму частично – прекрасно. Таким образом вы уменьшите тело кредита, а значит, и процентов будет начисляться меньше.