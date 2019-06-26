Межбанк: на сколько обвалится доллар

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Среда будет самым активным днем этой недели на валютном рынке. «Минфин» прогнозирует на сегодня рост объемов торгов до 410-430 млн долларов при заключении до 540-620 сделок и очень вероятный выход на межбанк Нацбанка. Вот причины:
1) Отличные результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Размещено гривневых облигаций более чем на 8 млрд гривен. Значительная часть из них куплена нерезидентами. Они продолжат продавать валюту, чтобы сегодня рассчитаться по этим сделкам, что существенно увеличит предложение на торгах;
2) Продолжение падения ликвидности в банках — корсчета упали еще на 3,05 млрд гривен до 40,6 млрд. Это ограничивает возможности по спекулятивной раскачке рынка, работает на укрепление позиций нацвалюты и спровоцирует активную игру “на понижение” со стороны покупателей;
3) Дальнейшее снижение котировок наличного рынка, что увеличивает объемы притока «дешевой» валюты на межбанк через ее скупку в обменниках и продажу через валютную позицию банков на торгах;
4) Календарный фактор. Завтра США отмечает День независимости и американские банки не будут проводить операции по доллару. Украинский рынок будет работать с этой валютой на ТОМе, что не очень интересно местным клиентам. Все участники рынка будут спешить сегодня закрыть свои сделки, а кто не успеет – перенесет их по возможности сразу на 5 июля. Это добавит в первую очередь предложения, так как экспортерам нужна гривна для текущей работы и 4-го числа тоже, и поэтому они продавать валюту очень активно будут именно сегодня;
Выкупать излишек предложения станет Нацбанк (применяя Matching), «дочки» иностранных компаний для репатриации дивидендов и крупные импортеры энергоносителей. Это не даст доллару просесть ниже уровня в 26 гривен, но позволит сохранить тренд на укрепление позиций гривны.
Мы прогнозируем на среду коридор по доллару в пределах 26,00-26,15 гривен с очень вероятным выходом на торги Нацбанка с выкупом доллара на торгах. Если бы не поддержка сегодня доллара со стороны регулятора (за счет его скупки валюты на межбанке) – курс мог бы уйти ниже психологического уровня в 25,95 гривен за доллар, но задача пополнения ЗВР не позволит НБУ настолько сильно укреплять позиции гривны на межбанке.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллар в банках на 10 утра: прием 25,90 — 26,10 и продажа 26,18-26,35 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,00-26,06 гривен и продажа 26,12-26,15 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,17 / 26,19
евро – 29,56 / 29,57
российский рубль – 0,4130 / 0,4136
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