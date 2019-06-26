SpaceX потерял три спутника космического интернета

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Три из 60 интернет-спутников компании SpaceX, которые были запущены в космос в прошлом месяце для создания в ближайшем будущем группировки спутников, работающих в широком частотном диапазоне, потеряли связь с наземными диспетчерскими центрами, сообщил представитель фирмы SpaceX 28 июня.Эти три спутника будут сведены с орбиты в «пассивном режиме», то есть постепенно будут падать в плотные слои земной атмосферы под действием гравитации, до тех пор, пока полностью не сгорят в них, сообщил этот представитель авиакосмической фирмы. Астрономы-любители отметили, что несколько спутников системы Starlink не начали переход на более высокую орбиту после того, как были размещены на орбите высотой 440 километров над поверхностью Земли при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Высота целевой орбиты этих спутников составляет 550 километров. Фирма SpaceX сообщила 31 мая, что все 60 спутников изначально отвечали на команды с Земли.
Представитель компании SpaceX в сделанном 28 июня заявлении сообщил, что компания также преднамеренно сведет с орбиты два функционирующих спутника, чтобы проверить возможности управляемого сведения аппаратов этого класса с орбиты при помощи собственной двигательной системы. К настоящему времени 45 из 60 спутников Starlink достигли целевой орбиты. Еще пять спутников продолжают подъем, а на последних пяти аппаратах завершаются последние проверки оборудования перед началом перехода на новую орбиту, сказал этот представитель фирмы.
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