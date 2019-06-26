Украина и Канада расширят зону свободной торговли

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Украина и Канада будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.
Об этом сказал Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает пресс-служба президента.
Он также отметил, что вместе с командой работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными.
“Важное место в наших отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наши стороны будут работать над расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле… В ближайшее время начнутся переговоры, чтобы изложить эти договоренности на бумаге. Это будет означать, что украинские айтишники и предприниматели из разных отраслей получат возможность лучше сотрудничать с Канадой, не выезжая из Украины. Это означает больше рабочих мест”, – сказал Зеленский.
Он также поблагодарил за инвестиции канадские компании Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilion.
“Вчера украинская компания вместе с канадской “Вермилион Энерджи” выиграли право на нефтегазовые участки” – сообщил глава государства.
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