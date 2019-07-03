Рынок смартфонов ожидает спад

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По уточнённым данным, в 2017 году отгрузки “умных” сотовых аппаратов в глобальном масштабе составили 1,465 млрд штук.
Прогноз по мировому рынку смартфонов на текущий и последующие годы опубликовала IDC.
Падение по сравнению с 2016-м оказалось на уровне 0,3 %.
В нынешнем году также ожидается незначительный спад. Отгрузки, согласно прогнозам IDC, остановятся на отметке в 1,462 млрд единиц. Это будет соответствовать падению на 0,2 % по сравнению с прошлым годом.
В текущем году на аппараты под управлением операционной системы Android придётся 84,8 % в общем объёме поставок смартфонов. Ещё примерно 15,1 % составят устройства на базе iOS.
Отрасль смартфонов, по мнению экспертов IDC, вернётся к росту в 2019 году. Прогнозируемый среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) в период с 2017 по 2022 год составит примерно 2,5 %.
К 2022-му объём поставок смартфонов в мировом масштабе достигнет 1,654 млрд штук. К этому времени доля Android-аппаратов превысит 85 %, а доля iOS-устройств упадёт ниже 15 %.
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