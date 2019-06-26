Верховный суд подтвердил банкротство «Росавы» Жеваго

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Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и оставил в силе решения Хозсуда Киевской области (от 27.11.2018 года) и Северного апелляционного хозсуда (от 13.03.2019 года).
Об этом свидетельствуют документы суда.
Последние два признали ЧАО «Росава» (управляет белоцерковским шинным заводом) депутата Константина Жеваго банкротом и наложили мораторий на требования кредиторов. НБУ попросил Верховный суд не признавать ее банкротом, чтобы та могла расплатиться по долгам, но инстанция регулятору отказала.
В апреле 2018 года Государственная фискальная служба сообщила, что провела в компании внеплановую проверку. По ее результатам выяснилось, что «Росава» нарушала требования валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов во внешнеэкономической деятельности. За нарушения ведомство доначислило предприятию пеню на 1,28 млрд грн.
Спустя пару недель общее собрание акционеров «Росавы» решило добровольно ликвидировать общество. В компании называли этот шаг «реструктуризацией» и пообещали, что все рабочие места сохранят, а по инвестициям такое решение никак не ударит.
После этого Фонд гарантирования публично заявил о долге группы «Росава» перед обанкротившимся банком «Финансы и кредит» (к слову, тоже принадлежал Жеваго) в размере более 2 млрд грн. ФГВФЛ подчеркнул, что процесс ликвидации «Росавы» может привести к блокированию взыскания долгов в принудительном порядке. Перед этим суды вынесли ряд решений, с помощью которых компания лишилась поручительства перед банком «Финансы и кредит» по нескольким кредитным договорам.
В декабре 2018 года Хозсуд Киевской области признал «Росаву» банкротом и открыл ликвидационную процедуру. В свою очередь, председатель ликвидационной комиссии сообщил об обнаружении кредиторской задолженности компании в размере 19,3 млрд грн.
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