Межбанк: что удержало валюту от снижения

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После традиционно “тихого и вялого” первого рабочего дня месяца уже со вторника клиенты начали работать в обычном деловом режиме. Это сразу отразилось как на активности компаний на межбанке, так и на статистике операций. Они существенно выросли.
“Помогли” этому как действия крупных экспортеров и импортеров, так и сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Иностранцы были замечены с продажами валюты под этот аукцион, что несколько увеличило общее предложение на торгах.
Но особого проседания котировок не произошло – весь избыток доллара выкупил НБУ (работал через Matching) и несколько крупных покупателей (импортеров и “дочек” иностранных компаний, репатриирующих дивиденды).
Продавцы и спекулянты пытались периодически покачать курс, но рынок не поддержал их действий. Гривна была в явном дефиците, что и работало на нацвалюту.
Ход торгов:
После стартовых котировок 26,18/26,22 гривны за доллар уже к 11 часам предложение постепенно начало превышать спрос, и доллар просел до 26,175/26,19.
Избыток предложения привлек Нацбанк и он, недолго думая – выкупил излишек валюты через Matching. По нашим данным, купил около 20 млн долларов, чем и выравнял рынок в пределах котировок 26,18/26,20 к 12:00.
Спекулянты попытались покачать курс, но быстро забросили эту идею и остановились на работе “в две стороны с узким спредом”.
До обеда и потом до завершения активной фазы торгов – доллар находился в пределах коридора 26,17-26,185/26,185-26,199 гривен уже без особых колебаний.
Завершилась сессия котировками 26,17/26,185 гривен за доллар при небольшом настрое участников рынка на дальнейшее укрепление нацвалюты.
Главные события 02 июля на межбанке:
1) Проседание курса доллара с утренних 26,18/26,22 гривен до 26,17/26,185 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен со скупкой доллара в сумме до 20 млн через Matching;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,1780 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 3 июля установлен на уровне 26,1790.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,17 / 26,18
евро – 29,56 / 26,57
российский рубль – 0,4134 / 0,4141
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1300 / 1,1302
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