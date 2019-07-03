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Средний возраст пассажирских вагонов УЗ составляет 32 года

Средний возраст пассажирских вагонов УЗ составляет 32 года

С начала 2019 года Укрзализныця капитально-восстановительным ремонтом модернизировала 18 пассажирских вагонов. Всего в этом году компания планирует восстановить более 50 вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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По словам руководителя компании, среди обновленных вагонов 4 плацкартных, 3 СВ, остальные – купейные.

«После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Стоимость модернизации одного вагона – 12-13 млн грн. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет», – рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Во время КВР вагон подвергается кардинальному обновлению

  • Меняется интерьер салона вагона,
  • На новые заменяются окна, полочки, оборудование вагона.
  • В окнах теперь роллетные системы из огнеупорной ткани, которые защищают салон от попадания прямых солнечных лучей.
  • В купе установлено по четыре розетки – для каждого пассажира отдельно.
  • Устанавливаются системы кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов.

Сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2864 вагона, их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет.

По материалам Finance.UA
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