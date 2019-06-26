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В Украине увеличивается металлургическое производство

В Украине увеличивается металлургическое производство

За I полугодие 2019 года производство чугуна в Украине выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, стали – на 5%, металлопроката – на 3,2%.

Об этом сообщается на сайте объединения предприятий “Металлургпром”.

По предварительным данным ОП “Металлургпром”, за январь-июнь 2019 года в Украине было произведено 10,18 млн тонн чугуна (на 0,4% больше, чем за I полугодие 2018), 10,9 млн тонн стали (на 5, 0% больше), 9,39 млн тонн металлопроката (на 3,2% больше).

Как сообщалось, по данным ОП “Металлургпром”, за 2018 в Украине было произведено 20,56 млн тонн чугуна (на 5% больше, чем за 2017), 21,1 млн тонн стали (на 1% больше), 18,36 млн тонн металлопроката (на 3% больше).

По материалам УКРИНФОРМ
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