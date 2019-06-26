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Aston Martin откажется от лифтбека ради кроссоверов

Aston Martin откажется от лифтбека ради кроссоверов

Aston Martin решил сосредоточиться на выпуске кроссоверов, поэтому лифтбек Rapide скоро отправится на покой, а его место в модельном ряду британской марки займут абсолютно новые DBX и Lagonda.

Стремительно растущий по всему миру спрос на кроссоверы вынудил британскую компанию Aston Martin не только разработать с чистого листа пару собственных моделей сегмента SUV, но и пожертвовать ради них моделью Rapide. Как сообщил в интервью австралийскому изданию Motoring глава марки Энди Палмер, лифтбек не оправдал ожиданий, поэтому в ближайшее время его снимут с производства.

Такое решение было принято руководством Aston Martin, чтобы освободить производственные мощности для более перспективных с точки зрения потенциальных продаж моделей. Причём, скорее всего, первый электромобиль марки Rapide E ожидает та же участь. Палмер не исключает, что когда-нибудь Rapide или подобная ему модель всё же может возродиться, но уж точно не в ближайшей перспективе.

Как известно, выпуск первого серийного кроссовера Aston Martin под названием DBX стартует уже в конце нынешнего года, а ежегодный тираж модели не превысит 5000 штук ради пущей эксклюзивности. Чуть позже, в 2023 году на рынок должен выйти и электрический кроссовер Lagonda. После выхода этой модели Aston Martin каждый год будет выпускать по 4000 экземпляров DBX и 3000 – Lagonda.

По материалам BIN
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