Чехия запретила полеты российских авиакомпаний

В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. Об этом сообщил информированный источник.

“И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов “Аэрофлота” и “Уральских авиалиний”, – сказал источник.

Ранее “Аэрофлот”, входящий в группу “Аэрофлота” перевозчик “Победа” и “Уральские авиалинии” сообщили об отмене части рейсов в Чехию из-за того, что авиавласти Чехии аннулировали разрешения на эти перелеты.

Так, “Аэрофлот” отменил 2 июля рейсы между Москвой и Прагой SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 остались в расписании. “Победа” отменила в этот день рейсы Москва – Карловы Вары. “Уральские авиалинии” со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами “Жуковский” (Москва) и “Кольцово” (Екатеринбург) “в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты”.