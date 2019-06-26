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У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифы

У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифы

Команда Президента Владимира Зеленского планирует снизить тарифы на коммунальные услуги для населения.

О том, когда это произойдет, заявил глава Офиса Президента Андрей Богдан. “Это будет возможно только со своим Кабинетом Министров”, – заявил он.

По его словам, Президент также намерен решить проблему ремонта украинских дорог.

Справка Finance.ua

Тарифы на воду в Киеве:

  • Централизованное снабжение холодной водой и водоотвод в Киев для жителей частного сектора и коллективных потребителей

- централизованное водоснабжение 10,812 (грн за 1 м. Куб, с НДС).

- централизованный водоотвод 9,564 (грн за 1 м. Куб, с НДС)

  • Централизованное снабжение холодной водой и водоотвод в Киев для жителей многоэтажных домов (с использованием внутридомовых систем)

- централизованное водоснабжение 11,544 (грн за 1 м. Куб, с НДС).
- централизованный водоотвод 10,212 (грн за 1 м. Куб, с НДС).

По материалам РБК-Украина
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