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Китай запустит на орбиту сеть спутников

Китай запустит на орбиту сеть спутников

Китай запустит на орбите сеть Leo из 192 спутников со встроенным искусственным интеллектом для наблюдения за земной поверхностью.

Leo будет состоять из 192 спутников с искусственным интеллектом, которые будут самостоятельно анализировать экологическое состояние поверхности Земли, выявлять искажения, вызванные повышением температуры или других факторов.

Спутники Leo будут делать фотографии и отправлять на Землю изображения, на которых есть какие-то отклонения от нормы.

Помимо экологической функции, Leo будет анализировать транспортные потоки и изучать формирование погоды.

Первые запуски Leo должны пройти в 2021 году.

По материалам Дело
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