Китай запустит на орбиту сеть спутников

Китай запустит на орбите сеть Leo из 192 спутников со встроенным искусственным интеллектом для наблюдения за земной поверхностью.

Leo будет состоять из 192 спутников с искусственным интеллектом, которые будут самостоятельно анализировать экологическое состояние поверхности Земли, выявлять искажения, вызванные повышением температуры или других факторов.

Спутники Leo будут делать фотографии и отправлять на Землю изображения, на которых есть какие-то отклонения от нормы.

Помимо экологической функции, Leo будет анализировать транспортные потоки и изучать формирование погоды.

Первые запуски Leo должны пройти в 2021 году.