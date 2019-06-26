Китай запустит на орбиту сеть спутников

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Китай запустит на орбите сеть Leo из 192 спутников со встроенным искусственным интеллектом для наблюдения за земной поверхностью.
Leo будет состоять из 192 спутников с искусственным интеллектом, которые будут самостоятельно анализировать экологическое состояние поверхности Земли, выявлять искажения, вызванные повышением температуры или других факторов.
Спутники Leo будут делать фотографии и отправлять на Землю изображения, на которых есть какие-то отклонения от нормы.
Помимо экологической функции, Leo будет анализировать транспортные потоки и изучать формирование погоды.
Первые запуски Leo должны пройти в 2021 году.
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