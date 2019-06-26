Межбанк: ожидаем деловой ритм

Вторник на валютном рынке будет достаточно интересным и динамичным. На поведение участников торгов будут влиять:

1) Вхождение клиентов в уже обычный деловой ритм, после первого дня нового отчетного периода. Компании уже подвели все итоги июня, квартала и полугодия и проработали свои бизнес-планы на июль. Это увеличит активность на межбанке и мы прогнозируем на сегодня увеличение статистики торгов до 430 млн долларов при заключении до 620 сделок;

2) Продолжение падения ликвидности в банках – корсчета упали еще на 7,7 млрд гривен до 43,6 млрд. Это связывает руки спекулянтам и работает на укрепление позиций гривны;

3) Низкий уровень котировок наличного рынка, который продолжает поставлять «дешевую» валюту на межбанк через ее выкуп в обменках и продажу с валютной позиции банков на торгах;

4) Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Сегодня инвесторам предлагаются разнообразные по срокам облигации и нерезиденты будут продавать валюту для их покупки. Это увеличит предложение на торгах.

Традиционно для первой декады месяца против гривны сработает выкуп валюты «дочками» иностранных компаний для репатриации дивидендов и активизация импортеров энергоносителей. Впереди новый отопительный сезон и крупнейшие газовые госкомпании пополняют свои хранилища.

Мы прогнозируем на сегодня коридор по доллару в пределах 26,05-26,25 гривен и очень вероятный выход на торги Нацбанка с выкупом доллара на торгах в “анонимном” формате через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,18 / 26,20

евро – 29,68 / 29,70

российский рубль – 0,4163 / 0,4168

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