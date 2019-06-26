В Швейцарии заблокировали 60 миллионов франков по делу о хищении средств "Нафтогаза"

Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег “в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна “Нафтогаз”.

В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 миллионов франков, сообщили в прокуратуре в ответ на запрос DW.

Отмечается, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба – граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго – в соучастии в отмывании.

Информацию о деле по подозрению в отмывании денег “Нафтогаза” Федеральная прокуратура предоставила DW в ответ на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

“По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 миллионов долларов США в период, когда Бакулин был главой “Нафтогаза” (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь бывшего главы госкомпании”, – говорится в сообщении.

В марте 2018 года Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в участии в “преступной организации Виктора Януковича”, завладении чужим имуществом и покушении на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.

В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами “Нафтогаза Украины” в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и средствами “Черноморнефтегаза” в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

“После побега бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 г. следователи ГПУ установили, что за буровые установки было переплачено 400 миллионов долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме 25 миллионов, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также былр выведено 95 миллионов долларов на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича”, – пишет DW.