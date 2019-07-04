Экспорт украинского зерна через порты рухнул

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Экспорт зерновых культур через украинские морские порты резко сократился на прошлой неделе – с 772 тыс. тонн неделей ранее до 304 тыс. тонн, свидетельствуют предварительные данные консалтинговой компании АПК-Информ.
В течение 22-28 июня экспорт кукурузы упал с 689 тыс. тонн на предыдущей неделе до 259 тыс. тонн. В то же время поставки пшеницы увеличились с 31 тыс. тонн до 39 тыс. тонн, говорится в сообщении. При этом не уточняется, почему объем экспорта упал столь сильно.
Наибольшая часть украинского экспорта зерна на прошлой неделе направлялась в Алжир (65 тыс. тонн), Великобританию (54 тыс. тонн) и Германию (49 тыс. тонн).
Лидером по объемам перевалки основных зерновых на экспорт в маркетинговом году (МГ), который длился с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, стал порт «Николаев» (12,4 млн. тонн). За ним следуют порты «Черноморск» (11,4 млн. тонн) и «Пивденный» (8,8 млн. тонн).
С начала 2018/2019 МГ по состоянию на 27 июня Украина экспортировала 49,58 млн тонн продукции зерновых и зернобобовых культур, что совпало с прогнозами Министерства аграрной политики и продовольствия на указанный период. При этом данная цифра – на 26,3% больше в сравнении с показателями на аналогичную дату предыдущего маркетингового года, говорится в данных ведомства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинских заробитчан в Польше стало больше в пять раз - консулПозавчера, 15:16 - 1192 5
Открытый рынок земли изменит цены на ее аренду - прогноз экспертаПозавчера, 19:23 - 1454 3
Аналитик спрогнозировала, как возрастет стоимость жилья при курсе 30 гривен за долларПозавчера, 21:01 - 5777 3
Honda раскрыла характеристики первого серийного электромобиляВчера, 06:36 - 4328 2
В программе «теплых кредитов» за 5 лет поучаствовали 620 тысяч семейВчера, 12:29 - 131 1
Лидер Китая назвал главную угрозу для мировой экономикиВчера, 08:21 - 8022 1
Honda раскрыла характеристики первого серийного электромобиляВчера, 06:36 - 4328 2
Пограничники назвали популярные курорты среди украинских туристовВчера, 18:05 - 1875
Как изменились цены на квартиры в Киеве с начала годаВчера, 17:23 - 1649
В Украине ускорилось подорожание аренды жильяВчера, 11:29 - 1292
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 2585
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 1564 5
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 705
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5142 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4598