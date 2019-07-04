Экспорт украинского зерна через порты рухнул

Экспорт зерновых культур через украинские морские порты резко сократился на прошлой неделе – с 772 тыс. тонн неделей ранее до 304 тыс. тонн, свидетельствуют предварительные данные консалтинговой компании АПК-Информ.

В течение 22-28 июня экспорт кукурузы упал с 689 тыс. тонн на предыдущей неделе до 259 тыс. тонн. В то же время поставки пшеницы увеличились с 31 тыс. тонн до 39 тыс. тонн, говорится в сообщении. При этом не уточняется, почему объем экспорта упал столь сильно.

Наибольшая часть украинского экспорта зерна на прошлой неделе направлялась в Алжир (65 тыс. тонн), Великобританию (54 тыс. тонн) и Германию (49 тыс. тонн).

Лидером по объемам перевалки основных зерновых на экспорт в маркетинговом году (МГ), который длился с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, стал порт «Николаев» (12,4 млн. тонн). За ним следуют порты «Черноморск» (11,4 млн. тонн) и «Пивденный» (8,8 млн. тонн).

С начала 2018/2019 МГ по состоянию на 27 июня Украина экспортировала 49,58 млн тонн продукции зерновых и зернобобовых культур, что совпало с прогнозами Министерства аграрной политики и продовольствия на указанный период. При этом данная цифра – на 26,3% больше в сравнении с показателями на аналогичную дату предыдущего маркетингового года, говорится в данных ведомства.