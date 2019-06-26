Межбанк: первый день июля прошел не без интриги

Первый рабочий день нового месяца и квартала на валютном рынке хотя и прошел достаточно ожидаемо, но с элементами интриги.

Это обычное явление на малообъемном рынке, когда большинство клиентов еще “не проснулись”, а любой выход на межбанк с покупкой/продажей крупного лота (3-5 млн долларов) – способен кардинально менять тренд на торгах. Так было и сегодня.

Часть банков-участников межбанка старалась «замыкать» немногочисленные заявки своих клиентов «внутри», не выходя непосредственно на рынок. Поэтому в первый час сессии любые сделки по лотам более 1 млн долларов полностью меняли расклад спроса и предложения на межбанке, и тренд по курсу постоянно менялся.

В конечном итоге к 11 часам предложение было незначительно ниже спроса и доллар с утренних котировок 26,17/26,21 вырос до 26,245/26,265 гривен. Казалось бы – это не предел и спекулянты уже начали попытки сыграть на дальнейшее повышение, но тут уже “проснулись” продавцы.

Видимо, они посчитали, что это пик цен и поспешили с продажей, что быстро развернуло рынок в сторону проседания котировок и на 12:00 доллар уже находился на отметке 26,20/26,22 гривен,а на обед дилеры ушли при курсе 26,175/26,195. Эти уровни продержались до 14 часов, но на единичных сделках ситуация опять изменилась. Спрос начал расти при лотах до 100 тысяч долларов и запоздавших клиентах, что подтянуло котировки до 26,18/26,20 к 15:00.

После небольшой борьбы в части изменения спроса и предложения на мелких сделках – котировки все же остались на этом же уровне, но периодически опускались до 26,175/26,19 около 16:00. Завершилась сессия уровнем 26,18/26,20 без окончательного сформированного тренда по дню.

Главные события 01 июля на межбанке:

1) Незначительное проседание курса доллара с утренних 26,17/26,21 гривен до 26,18/26,20 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,18/ 26,20

евро – 29,70/ 29,72

российский рубль – 0,415 / 0,416

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