Украинцы уменьшили задолженность по уплате коммуналки

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец мая 2019 года составила 57,2 млрд грн, что на 6,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также: Как сэкономить на коммуналке

Задолженность населения составила:

по уплате за поставки природного газа – 26,2 млрд грн,

за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 16,8 млрд грн,

за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,6 млрд грн,

за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,7 млрд грн,

за вывоз бытовых отходов – 0,7 млрд грн,

за поставки электрической энергии – 5,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета составили:

в мае 2019 года – 779,4 грн,

в январе – 2693,2 грн,

в феврале – 2660,6 грн,

в марте – 2296,5 грн,

в апреле – 1191,9 грн.

Украинцы в мае 2019 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн.