Украинцы уменьшили задолженность по уплате коммуналки

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Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец мая 2019 года составила 57,2 млрд грн, что на 6,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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Задолженность населения составила:
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета составили:
Украинцы в мае 2019 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн.
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