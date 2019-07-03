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Украинцы уменьшили задолженность по уплате коммуналки

Украинцы уменьшили задолженность по уплате коммуналки

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец мая 2019 года составила 57,2 млрд грн, что на 6,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Задолженность населения составила:

  • по уплате за поставки природного газа – 26,2 млрд грн,
  • за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 16,8 млрд грн,
  • за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,6 млрд грн,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,7 млрд грн,
  • за вывоз бытовых отходов – 0,7 млрд грн,
  • за поставки электрической энергии – 5,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета составили:

  • в мае 2019 года – 779,4 грн,
  • в январе – 2693,2 грн,
  • в феврале – 2660,6 грн,
  • в марте – 2296,5 грн,
  • в апреле – 1191,9 грн.

Украинцы в мае 2019 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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