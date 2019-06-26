Хищения на "Антонове": подозреваемого уволили из Минобороны еще год назад

Задержанный в рамках расследования противоправной схемы присвоения средств госпредприятия оборонного комплекса гражданин не является работником Министерства обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
“1 июля в СМИ было распространено сообщение о разоблачении противоправной схемы присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса. В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года был уволен с военной службы”, – заявили в пресс-службе.
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