SpaceX снизила стоимость полета на Falcon 9

Вице-президент SpaceX по коммерческим программам Джонатан Хофеллер выступил на конференции APSAT (Asia Pacific Satellite Conference) в Джакарте. Он отметил, что компания SpaceX рассчитывает осуществить первый коммерческий полет с полезной нагрузкой сверхтяжелой системы Super Heavy/Starship в 2021 году.

По его словам, компания сейчас ведет переговоры с тремя телекоммуникационными компаниями, которые могут стать заказчиками для первого пуска.

Super Heavy – полностью многоразовая сверхтяжелая ракетно-космическая система, которую разрабатывает SpaceX. Она состоит из первой ступени Super Heavy, которая будет возвращаться на стартовую площадку, как это делают первые ступени Falcon 9, и второй ступени Starship, которая одновременно будет выполнять роль орбитального модуля. Сейчас SpaceX на своем полигоне в Техасе готовит к испытательным «прыжкам» тестовый аппарат Starhopper – прототип Spaceship с одним двигателем. Также на этапе постройки находятся два орбитальных прототипа Starship в Техасе и во Флориде. Никакие практические работы над первой ступенью, т. е. Super Heavy, пока не ведутся.