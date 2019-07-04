Маск: Батареи заменят керосин в самолетах уже через пять лет

Пока автомобили активно переходят на электричество, с летательными аппаратами всё сложнее. Да, мы уже видели различные концепты и даже прототипы, но зачастую речь о транспортном средстве с весьма ограниченной дальностью хода.

Илон Маск считает, что аккумуляторы, которые позволят исправить ситуацию, появятся примерно через пять лет. В сети Twitter у главы Tesla спросили, возможно ли сейчас создать электрический самолёт или же возможностей современных аккумуляторов недостаточно. Маск ответил, что сейчас такие летательные аппараты будут сильно ограничены по дальности полёта, но это изменится в ближайшие годы, когда плотность энергии в аккумуляторах увеличится.

В частности, он отметил, что, согласно его расчётам, сделанные 10 лет назад литий-ионные аккумуляторы смогут условно сравняться с авиационным керосином, когда плотность энергии в первых достигнет отметки в 400 Вт·ч/кг. Сейчас показатель достигает чуть более 300 Вт·ч/кг. Маск утверждает, что на то, чтобы добраться до нужных показателей, уйдёт около пяти лет. Конечно, учитывая, что самолёты проектируются гораздо дольше, чем автомобили, это вовсе не означает, что через пять лет мы получим электрические авиалайнеры.