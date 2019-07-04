0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Маск: Батареи заменят керосин в самолетах уже через пять лет

Маск: Батареи заменят керосин в самолетах уже через пять лет

Пока автомобили активно переходят на электричество, с летательными аппаратами всё сложнее. Да, мы уже видели различные концепты и даже прототипы, но зачастую речь о транспортном средстве с весьма ограниченной дальностью хода.

Илон Маск считает, что аккумуляторы, которые позволят исправить ситуацию, появятся примерно через пять лет. В сети Twitter у главы Tesla спросили, возможно ли сейчас создать электрический самолёт или же возможностей современных аккумуляторов недостаточно. Маск ответил, что сейчас такие летательные аппараты будут сильно ограничены по дальности полёта, но это изменится в ближайшие годы, когда плотность энергии в аккумуляторах увеличится.

В частности, он отметил, что, согласно его расчётам, сделанные 10 лет назад литий-ионные аккумуляторы смогут условно сравняться с авиационным керосином, когда плотность энергии в первых достигнет отметки в 400 Вт·ч/кг. Сейчас показатель достигает чуть более 300 Вт·ч/кг. Маск утверждает, что на то, чтобы добраться до нужных показателей, уйдёт около пяти лет. Конечно, учитывая, что самолёты проектируются гораздо дольше, чем автомобили, это вовсе не означает, что через пять лет мы получим электрические авиалайнеры.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.