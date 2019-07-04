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В Госстате рассказали, как питаются украинцы

В Госстате рассказали, как питаются украинцы

Средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2018 году составляла 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году.

По данным статистического ведомства, доля населения, энергетическая ценность питания суточного рациона которого меньше 2100 ккал, в 2018 году составила 24,8%, в 2017 году – 23,4%

Отмечается, что нормы физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии утверждены приказом Министерства здравоохранения от 3.09.2017 № 1073.

Нормы отличаются для разных возрастных групп, зависят от пола и физической активности. Норма для лиц пожилого возраста составляет 1600-2000 ккал.

Максимальная энергетическая ценность в 4100 ккал установлена для мужчин в возрасте 18-29 лет, работников особо тяжелого физического труда, с очень высокой физической активностью.

В то же время научные работники, студенты гуманитарных специальностей, программисты, контролеры, педагоги, диспетчеры в возрасте 18-29 лет нуждаются лишь в 2450 ккал. Для женщин нормы еще ниже.

По материалам РБК-Украина
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