Бельгийская авиакомпания отказалась от зимних рейсов в Украину

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines приостановит выполнение рейсов Киев — Брюссель на зиму, сообщили avianews.com в пресс-службе авиаперевочзика.

“Мы предлагаем рейсы в Киев только до 29 ноября 2019 года. Мы возобновим полеты в Киев с частотой 4 раза в неделю 23 февраля 2020 года”, — рассказала пресс-секретарь Brussels Airlines Ким Даенен.

По ее словам, решение о временной остановке полетов связано с адаптацией к спросу на рынке.