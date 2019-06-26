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Бельгийская авиакомпания отказалась от зимних рейсов в Украину

Бельгийская авиакомпания отказалась от зимних рейсов в Украину

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines приостановит выполнение рейсов Киев — Брюссель на зиму, сообщили avianews.com в пресс-службе авиаперевочзика.

“Мы предлагаем рейсы в Киев только до 29 ноября 2019 года. Мы возобновим полеты в Киев с частотой 4 раза в неделю 23 февраля 2020 года”, — рассказала пресс-секретарь Brussels Airlines Ким Даенен.

По ее словам, решение о временной остановке полетов связано с адаптацией к спросу на рынке.

По материалам Дело
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