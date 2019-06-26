Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному, на межбанке он незначительно вырос, на других сегментах рынка снизился на 0,1-0,3%. Разнонаправленное и незначительное изменение курсов говорит об их равновесии вблизи текущих уровней.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,27 грн до 26,18 грн (-0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,170/26,190 до 26,175/26,195 (+0,02%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,05/26,31 до 26,01/26,25 (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что так же свидетельствует о стабилизации ситуации на валютном рынке.

Очень похоже на то, что предложение валюты на рынке превышает спрос на нее, особенно накануне аукциона по размещению ОВГЗ. И лишь покупки НБУ валюты для пополнения резервов не дают доллару опуститься ниже 26,1 грн.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительные колебания доллара к гривне вблизи текущих значений.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках — около 26,0/26,2 грн”, – прогнозирует эксперт.