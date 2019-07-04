Где в Украине самый дорогой алкоголь

Самый дорогой алкоголь продают в Ровенской обл.. Самый дешевый – во Львовской.

“За набор, в который входят бутылка водки, бутылка столового вина и пива, в Ровенской области надо отдать 182,4 гривны. В Черновицкой – 180,7 гривен, Киеве – 179,3 гривен. Наименьшая цена в Львовской области – 165,9 гривен . В Полтавской и Херсонской надо заплатить по 168,2 гривен”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Самую дорогую водку продают в Волынской обл. – 93,9 грн. Дешевую – в Полтавской. Стоит 89,6 грн.

В Ровенской обл. бутылка сухого вина стоит 73,6 грн. Во Львовской цена наименьшая – 60,5 грн.

В Черкасской обл. самое дорогое пиво – 18 грн. Наименьшая цена на Херсонщине – 14,6 грн.