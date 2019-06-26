Кредит онлайн «по-человечески»: как можно обойтись без банка или МФО

Радует, что в Украине меняются не только политические порядки или курсы валют, но и подходы на рынке кредитования. Если раньше (даже если вы хотите получить кредит онлайн на карту), обязательно нужно было обращаться либо в банк, либо в микрофинансовую организацию, то в наши дни существуют целые маркетплейсы взаимного кредитования. P2P площадки, где встречаются заемщики и инвесторы. Проще говоря те, кому нужны деньги, и те, кто ищет варианты для вложения средств. Площадки, где они встречаются и позволяют напрямую получать кредиты онлайн на карту в Украине «от человека к человеку». Никаких отделений и очередей, требуется лишь доступ к интернету и наличие банковской карты. А это значит сам процесс кредитования быстрее, комфортнее, выгоднее.

К примеру, на первом в Украине операторе взаимных кредитов FINHUB можно получить кредит онлайн на сумму от 5100 гривен до 15 000. Кроме того, легко подобрать для себя предложение с удобным сроком: от 3 до 12 месяцев.

Не важно, нужен ли вам кредит онлайн на осуществление ремонта, покупку бытовой техники, мебели, либо просто отпуск. За вашу заявку на кредит будут бороться тысячи инвесторов со всей Украины. База инвесторов на FINHUB постоянно расширяется. В случае одобрения заявки и успешного сбора средств, деньги поступают на вашу карту автоматически.

А самое главное, вас не будут вводить в заблуждения нулевыми предложениями. Никаких скрытых платежей и процентов. Вы сможете видеть в открытую все условия по кредиту, а значит – получить в итоге заем, который будет под силу погасить. На сайте существует калькулятор платежей, с помощью которого легко рассчитать стоимость ежемесячных выплат.

Например, вы желаете взять кредит онлайн сроком на 3 месяца на сумму 5100 гривен. По подсчетам калькулятора FINHUB , общая прогнозная сумма к возврату (тело кредита и проценты) составит 6471 гривну. При этом важно помнить, в случае выхода на просрочку начисляется единоразовый штраф в размере 3% от суммы кредита, а также комиссия за пользование кредитом, которая начисляется до полного выполнения обязательств по кредиту.

Вместе с тем на FINHUB работает механизм, который позволяет снижать процентную ставку надежным заемщикам. Для этого требуется лишь выплачивать кредиты вовремя и повышать свой кредитный рейтинг.

С другой стороны, если вы готовы стать инвестором и предоставлять займы другим людям — ваши деньги смогут приносить больше, чем, к примеру, традиционные депозиты.

При этом, чтобы стать инвестором на FINHUB не потребуется много денег. На платформе для инвесторов низкий порог входа. А с помощью многоуровневой системы контроля заемщиков площадка помогает отсеивать мошенников и неплатежеспособных клиентов. Что в свою очередь позволяет минимизировать риски несвоевременного возврата денег.

К тому же, никто не говорит, что вам обязательно инвестировать всю сумму в одного заемщика. Существует возможность разделить инвестицию на небольшие части, и вложить деньги в разных заемщиков на удобные для вас сроки. Такой подход позволяет вам оставаться «в плюсе» даже в случае задержки возврата денег одним из заемщиков.

Не упускайте возможности, заходите на FINHUB и берите кредиты онлайн, либо предоставляйте займы с выгодными условиями.