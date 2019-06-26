Mirotel Resort & SPA: европейский отдых в Украине

В Украине открываются отели и здравницы мирового уровня, в которых можно не только хорошо отдохнуть, но и получить высококлассное лечение, SPA-процедуры, программы похудения и омоложения организма. Для этого в Украине есть роскошная природа, чистейший горный воздух, целебные источники. Но на протяжении многих лет у нас была серьезная проблема — уровень сервиса.

В Трускавце ситуация кардинально изменилась. В самой экологичной, чистейшей, красивейшей зоне страны появилась гостиница и лечебница европейского уровня. Здесь находится один из лучших отелей для отдыха и лечения — Mirotel Resort & SPA .

Мы расскажем, как роскошно отдохнуть и оздоровиться в Трускавце, а в конце статьи дадим скидку на проживание в Mirotel Resort & SPA.

Жемчужина Прикарпатья

Трускавец — самый известный в мире украинский курорт. Отдыхать сюда европейцы ездили еще с XIX века, когда в Трускавце обнаружили целебные минеральные источники. Тут же на их базе стали строить водолечебницы по заимствованным в Европе технологиям. Сюда ездили «на воды» аристократы из всех стран Западной Европы.

Отельно-пансионатная база быстро росла, и к концу ХХ столетия Трускавец стал одним из самых крупных лечебных курортов мира с уникальными минеральными водами: здесь свыше 25 минеральных источников, включая знаменитые «Моршинскую» и «Нафтусю». Местная вода лечит нервную систему, снимает стресс, укрепляет иммунитет, чистит кишечник и омолаживает организм. В Трускавце также лечат печень и желчевыводящие пути, почки, сахарный диабет, подагру, сердце и другие заболевания.

Кроме минеральных вод, есть еще и целебные соли — «Барбара» и «Горный воск», которые эффективны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, эндокринной и других систем.

Такое уникальное сочетание природных ресурсов и роскошной природы, как в Трускавце, сложно найти в какой-либо другой стране мира. Беда в том, что до недавнего времени Трускавец брал в основном количеством, а не качеством. То есть пансионаты массово строились, но условия проживания в них и уровень сервиса оставляли желать лучшего. В итоге европейцы сюда ездить перестали. Снизился поток внешнего туризма, а вместе с ним бюджеты гостиниц. Соответственно, инфраструктура годами не обновлялась, а об усовершенствовании сервиса вообще никто не думал.

Гостеприимство класса «люкс»

Благо, времена меняются. Люди стали больше путешествовать, изучать позитивный опыт других стран и внедрять его на практике в Украине. Так у нас появились здравницы мирового уровня. Одно из наилучших мест для отдыха и лечения — пятизвездочный отель Mirotel Resort & SPA. Это большой элитный комплекс в самом центре Трускавца, расположенный на одной из самых красивых пешеходных улиц города.

Пансионат построен недавно, поэтому все здесь чистое и свежее — как само здание, так и номера, да и вся инфраструктура. Доминирующий стиль — европейская классика. Вне зависимости от категории, все номера просторные и максимально комфортные для проживания. Так, площадь «Стандартов» достигает 36 м². В номерах есть просторные лоджии или балконы, с которых можно любоваться дивными горными пейзажами.

«Люксы» с панорамными окнами около 60 м² — отличный вариант как для тех, кто привык контролировать бизнес 24 часа в сутки (есть специально оборудованные рабочие места), так и для семейного отдыха.

Гостям с детьми подойдет огромный Miracle Suite площадью 105 м². Его также часто арендуют для проведения праздников и различных торжеств. Можно снять и президентский «Люкс» почти 130 м² — с гостиной и двумя примыкающими к ней спальнями. Для каждой спальни — отдельные ванные комнаты и балконы.

В Mirotel есть все, что нужно для комфортного отдыха с детьми: специально оборудованные детские комнаты с профессиональными нянями, школа эстетического развития Super Kids, игровые площадки.

Кстати, Mirotel не только kids friendly, но и animals friendly: предусмотрены номера для пребывания с животными.

Здесь заботятся и о людях с ограниченными физическими возможностями: для этого созданы соответствующие удобства и в номерах, и на территории отеля. Это европейский подход, который у нас только начинает внедряться.

Как и в лучших пансионатах европейского уровня, в Mirotel можно не только хорошо отдохнуть, но и, если нужно, поработать. Оборудован просторный зал Renaissance на 120 человек со всем необходимым для проведения конференций, бизнес встреч, тренингов, семинаров и пр.

Здоровая еда

Зачастую система питания становится одним из слабых мест украинских отелей, иногда даже самых фешенебельных. Часто их владельцы продумывают все до мелочей, но кормят гостей тем, что привыкли есть сами. А традиционная еда Прикарпатья, конечно, вкусная, но довольно тяжелая, изобилующая насыщенными животными жирами.

В Mirotel все по-другому. Здесь кормят вкусной, но при этом здоровой едой. Полная путевка включает трехразовое питание в формате «шведский стол», а если вы берете только размещение — завтрак на базе шведской линии. На территории пансионата есть несколько ресторанов. На первом этаже находится просторный L’escale Restaurant & Bar, рассчитанный на 200 гостей. В меню доминируют блюда средиземноморской кухни, которая признана самой здоровой в мире. Здесь есть хороший выбор блюд для вегетарианцев, плюс еда для тех, кто на диете — либо по состоянию здоровья, либо желающих сбросить лишние килограммы.

На самом верхнем, девятом этаже гостиницы, находится Bellini’s Piano Bar & Grill — ресторан высокой кухни для истинных гурманов в самом актуальном сейчас мировом гастрономическом стиле фьюжн. Рецептура блюд объединяет лучшие черты итальянской, французской, украинской и тайской кухонь. Здесь подают свежайшие устрицы, омары, лангусты, морские гребешки. В теплое время на террасе готовят вкуснейший гриль, есть отличный выбор сыров. Это, пожалуй, самое романтичное место для ужина: с живой инструментальной музыкой и панорамными окнами, которые позволяют любоваться закатом солнца и горными панорамами.

Lobby Lounge и Renaissance Billiard & Lounge Bar — отличные места для релакса и деловых встреч. Кроме традиционных напитков, в баре есть богатая винная карта. А в Renaissance Billiard можно заказать блюда из основного меню.

Для любителей ночной жизни — Insomnia Lounge & Night Club с караоке-зоной и VIP-комнатой, широким выбором напитков и еды. Здесь регулярно проходят концерты и развлекательные мероприятия.

Качественное лечение

Наряду с качественным комфортным отдыхом Mirotel Resort & SPA предлагает такое же качественное лечение и SPA-процедуры. То есть вы не только отдыхаете, но и приводите в порядок здоровье, омолаживаете лицо и тело. Сочетание воздействия на организм минеральных вод и лучших достижений современной медицины дает удивительные результаты.

В Mirotel располагается диагностико-лечебный и реабилитационный центр «Мед-Палас», который считается одним из лучших в Украине. Здесь используется самое современное оборудование от мировых производителей и работают высококвалифицированные специалисты. Многие едут сюда именно за диагностикой, потому что без точного диагноза не может быть эффективного лечения. В «Мед-Палас» делают более 350 видов диагностических процедур, включая УЗИ, рентген, эндоскопию и пр. Направления самые разные: урология, оториноларингология, проктология, гинекология, кардиология, неврология и пр. Предоставляется также широкий перечень аппаратной физиотерапии, гидротерапии и бальнеотерапии. Ко всему прочему в «Мед-Паласе» есть уникальный сервис литотрипсии — эффективного лечения мочекаменной болезни с минимальной травматизацией.

В оснащенной по последнему слову техники лаборатории можно сделать общеклинические и биохимические анализы, обнаружить самые сложно диагностируемые инфекции, пройти тесты на гормоны и пр.

Важно, что в отличие от многих других пансионатов, на территории Mirotel есть собственный бювет с лечебно-минеральными водами — «Нафтуся», «Бронислава», «Мария», «София», «Сходницкая», «Моршинская». Они применяются как для питья, так и для ванн, бассейна, полоскания и ингаляции. Так вы одновременно оздоравливаетесь изнутри и снаружи — вода оказывает чудесное воздействие на кожу, волосы.

Комплекс ЛФК включает дыхательную гимнастику, йогу, пилатес, аутогенные тренировки. Специалисты готовы разработать индивидуальный комплекс упражнений, направленных на устранение любых проблем со здоровьем. Есть ЛФК для детей и школа для беременных.

В перечне услуг также профилактика диабета, программы детокс, коррекция веса. Особого внимания заслуживает уникальная программа «Интенсивное жиросжигание»: используются уникальные методики, которые дают эффект, подобный липосакции. Все это дополняется высококлассными, эффективными и безопасными SPA-процедурами на лучшем современном оборудовании. Среди них — процедуры на аппарате Lumicell Wave 6, который является мировым лидером по быстрому устранению локальных жировых отложений и целлюлита.

Такие пансионаты, как Mirotel Resort & SPA показывают, что в Украине уже есть сервис наивысшего европейского уровня — места, где можно и качественно отдохнуть, и оздоровиться, и обрести вторую молодость. Это повышает не только престиж и привлекательность Трускавца как курорта, но и Украины в целом. Мы снова готовы принимать самых требовательных мировых аристократов.

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☀️ h2. Mirotel Resort & SPA