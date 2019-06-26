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С 1 июля будет действовать новый порядок по присвоению адресов объектам строительства (инфографика)

С 1 июля будет действовать новый порядок по присвоению адресов объектам строительства (инфографика)

Порядок по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества будет действовать с 1 июля 2019 до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития.

Застройщики получили возможность присвоения адреса на безвозмездной основе:

  • во время получения строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
  • после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ; после принятия объекта в эксплуатацию.

Присвоение адреса будут осуществлять соответствующие уполномоченные органы – исполкомы сельского, поселкового, городского совета, районные в городе Киеве государственные администрации, районные и областные государственные администрации.

По материалам Finance.UA
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