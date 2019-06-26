С 1 июля будет действовать новый порядок по присвоению адресов объектам строительства (инфографика)

Порядок по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества будет действовать с 1 июля 2019 до 31 декабря 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития.
Застройщики получили возможность присвоения адреса на безвозмездной основе:
Присвоение адреса будут осуществлять соответствующие уполномоченные органы – исполкомы сельского, поселкового, городского совета, районные в городе Киеве государственные администрации, районные и областные государственные администрации.
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