Украина вошла в ТОП-3 экспортеров агропродукции в ЕС

По итогам года, с мая 2018 по апрель 2019, Украина вошла в тройку самых важных экспортеров в страны Евросоюза сельскохозяйственных товаров и в двадцатку стран, которые больше всего импортируют из Европы такую ​​продукцию.

Соответствующие статистические данные обнародовала Европейская комиссия.

«Наибольшие изменения в годовых показателях (миллиарды евро/процентные изменения относительно периода 2017-18) достигнуты в сельскохозяйственном экспорте в США (+1,1/+5%), Египта (+0,4/+30%), Алжира (+0,3/+13%), Японии (+03/+5%), России (+0,3/+4%), Украина (+0,3/+14%) и Израиля (+0,2/+13%)… Наиболее важными направлениями импорта за прошедшие 12 месяцев (в миллиардах евро) были США (12,9), Бразилия (11,7), за которыми следуют Украина (6,3) и Китай (5,9)» – говорится в распространенной информации.

Как свидетельствуют данные, Украина занимает третью позицию среди самых важных сельскохозяйственных экспортеров в ЕС после США и Бразилии, опередив такие страны как Китай, Аргентина, Швейцария и Турция.

В измерении европейского импорта в третьи страны Украина занимает 16-ю позицию по объему импортируемых сельскохозяйственных товаров на сумму 2 миллиарда 171 миллион евро (прирост на 274 миллиона евро, или 14,4 процента в сравнении с периодом с мая 2017 по апрель 2018).