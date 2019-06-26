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Британская железная дорога тестирует первый водородный поезд

Британская железная дорога тестирует первый водородный поезд

Первый британский водородный поезд начал процедуру тестирования на магистральной железной дороге страны.

Проект был создан совместными усилиями компании Porterbrook и Центра железнодорожных исследований и образования Бирмингемского университета (BCRRE).

Исследователи описывают концепцию своей разработки как «мини-электростанция на колесах». На существующий электропоезд Class 319 они установили оборудование, которое позволяет производить электроэнергию из водорода, благодаря чему поезд может двигаться на неэлектрифицированных участках железной дороги. При этом он также сохранил возможность получать питание от контактной сети.

Идея создать гибридные поезда на базе Class 319 появилась еще в конце 2016 года, но она предусматривала установку только дизельных агрегатов. Однако из-за стремления британского правительства уменьшить выбросы углерода в железнодорожной отрасли, в 2018 году было принято решение разработать также водородный вариант гибрида.

«Это большая история успеха британской железнодорожной промышленности, которая демонстрирует нашу способность и готовность помогать правительству выполнять цели декарбонизации», – сказал директор BCRRE Алекс Берроуз.

Отмечается, что на сегодня в Великобритании около четверти всех поездов работают на дизельном топливе. Согласно планам правительства, страна должна избавиться от них до 2040 года. При этом две трети британских железнодорожных путей до сих пор не электрифицированы, поэтому железнодорожники Соединенного Королевства заинтересованы в проекте водородного поезда.

Ожидается, что первые перевозки пассажиров в Британии с помощью таких поездов могут начаться через 2 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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