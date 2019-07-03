Лидер Китая назвал главную угрозу для мировой экономики

Лидер КНР Си Цзиньпин раскритиковал протекционизм и политику давления со стороны некоторых стран.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора департамента по делам Африки МИД КНР Дай Бина.

«Любая попытка продвигать свои интересы в ущерб другим никогда не станет успешной», – подчеркнул Си Цзиньпин, по словам Дай Бина.

Си осудил протекционизм и “практику запугивания” в ходе встречи с африканскими лидерами перед саммитом G20.

Комментарии поступили за день до встречи Си с президентом США Дональдом Трампом, с которым лидер Китая пытается урегулировать торговую войну, а также другие важные вопросы, такие как ситуация с Huawei Technologies Co. и Южно-Китайским морем.

Как известно, сегодня в японской Осаке стартовал саммит Большой двадцатки.