Лидер Китая назвал главную угрозу для мировой экономики

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Лидер КНР Си Цзиньпин раскритиковал протекционизм и политику давления со стороны некоторых стран.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора департамента по делам Африки МИД КНР Дай Бина.
«Любая попытка продвигать свои интересы в ущерб другим никогда не станет успешной», – подчеркнул Си Цзиньпин, по словам Дай Бина.
Си осудил протекционизм и “практику запугивания” в ходе встречи с африканскими лидерами перед саммитом G20.
Комментарии поступили за день до встречи Си с президентом США Дональдом Трампом, с которым лидер Китая пытается урегулировать торговую войну, а также другие важные вопросы, такие как ситуация с Huawei Technologies Co. и Южно-Китайским морем.
Как известно, сегодня в японской Осаке стартовал саммит Большой двадцатки.
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