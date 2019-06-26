Курс криптовалют: Рынок падает из-за мошенничества на цифровой бирже

Основные криптовалюты в понедельник снижаются в цене, несмотря на то что инвестиционный банк Goldman Sachs планирует запустить собственную виртуальную валюту.
Негативным известием для рынка стало сообщение о том, что ирландская криптобиржа Bitsane исчезла с активами почти 250 тыс. пользователей.
На фоне этого курс Bitcoin, по данным Libertex, на 9:00 за сутки снизился на 6,21% – до $11011, при капитализации $196,8 млрд. Ethereum подешевел на 4,77% – до $293,8, с капитализацией $31,5 млрд. XRP потерял 1,68% и опустился до $0,41, при капитализации $17,4 млрд. Litecoin подешевел на 7,82% – до $123,9, с капитализацией $7,7 млрд.
Общая капитализация рынка криптовалют составила $320,1 млрд.
По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат снижаться в цене, при неблагоприятных новостных сигналах. Bitcoin может подешеветь до $10500, Ethereum – до $285, XRP – до $0,4, а Litecoin – до $120.
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