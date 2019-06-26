Межбанк: как рынок встретит июль

Этот понедельник на валютном рынке пройдет под воздействием двух основных факторов: первый день нового месяца и квартала; зачисление валютной выручки сразу за два дня: за прошлый четверг и нерабочую в Украине (но рабочую в ЕС и США) пятницу.

Первый день нового месяца и квартала. Клиенты будут подводить итоги прошлого отчетного периода и активно формировать свои планы на июль. Это традиционно приводит к снижению активности на межбанке. Мы прогнозируем на сегодня падение статистики торгов – до 380-400 млн долларов при заключении до 440-500 сделок.

Зачисление валютной выручки сразу за два дня: за прошлый четверг и нерабочую в Украине (но рабочую в ЕС и США) пятницу. Хотя обязательная продажа валютной выручки Нацбанком отменена – обычно сейчас экспортеры тратят заводимую валюту достаточно быстро. Как только у них заканчивается гривна от полученных возмещений НДС – валютная выручка быстро выходит на межбанк. Так будет и в этот раз. Те из компаний, кто уже израсходовал гривну от государства на выплаты зарплаты и отчислений на нее по июню – с сегодняшнего дня начнут продавать валюту для своих хозяйственных нужд. Обычно в начале отчетного периода это арендные платежи, расчеты за сырье и материалы, а также прочие операции для обеспечения бизнеса. Валютные поступления за два дня (27 и 28 июня) достаточно быстро выйдут на межбанк, что сработает в пользу гривны.

Частично дополнительно поддержит гривну:

а) снижение ликвидности в банках (корсчета упали сразу на 8,3 млрд гривен – до 51,3 млрд, хотя в значительной мере эти ресурсы просто перекочевали на короткие депозиты банков в Нацбанк на эти трехдневные выходные и скоро вернутся в систему);

б) продолжение снижения котировок наличного рынка и “затаривание” валютой обменок за три предыдущих выходных дня. Эта валюта через операции с валютной позицией банков выйдет на межбанк дополнительным предложением;

в) завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Часть иностранцев уже с сегодняшнего дня будет продавать валюту, чтобы завтра купить облигации.

Против гривны сработает фактор скорого начала периода репатриации дивидендов у “дочек” иностранных компаний и низкие объемы операций за счет эффекта начала месяца, когда курс будет зависеть от действий крупнейших игроков и спекулянтов (активно играют на малообъемном рынке).

Мы прогнозируем на понедельник коридор по доллару в пределах 26,10-26,30 гривен. При малейшей возможности Нацбанк постарается продолжить пополнять резервы через выкуп доллара на межбанке. Использовать регулятор будет Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,14/ 26,16

евро – 29,69/ 29,71

российский рубль – 0,414 / 0,415

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