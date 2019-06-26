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Из Украины в Италию запустят паром

Из Украины в Италию запустят паром

Из украинского Черноморска в Одесской области в ​​итальянский город Бари будет ходить паром.

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита делегации украинского правительства в Италии, сообщает Правительственный портал на странице в Facebook.

Бари – приморский город в Южной Италии. Это один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, крупный туристический и экономический центр, и крупнейший пассажирский морской порт Адриатического моря.

Черноморск – один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составил 21,5 млн т.

Других подробностей в пресс-службе правительства не сообщают.

В настоящее время из Черноморска ходят паромы в Варну (Болгария), а также осуществляются регулярные пассажирские морские рейсы в Стамбул.

По материалам Finance.UA
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