Deutsche Bank планирует уволить до 20 тысяч сотрудников - СМИ

Deutsche Bank AG рассматривает возможность сокращения от 15 до 20 тысяч рабочих мест, или одну из шести штатных позиций по всему миру, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, сокращения, скорее всего, будут проводиться более года и распространятся на различные регионы и сегменты бизнеса.

Сокращения, которые планирует высшее руководство, демонстрирует еще один серьезный отход от глобальных амбиций финучреждения. Если это произойдет, сокращение составит 16-22% персонала Deutsche Bank. В настоящее время в банке работают 91 463 сотрудника.

Как отмечает агентство Reuters, немецкий банк планирует уменьшить размер американского бизнеса, занимающегося операциями с акциями, сохранив лишь самый основной штат, необходимый для обслуживания корпоративных и высокодоходных клиентов.