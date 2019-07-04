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Объем потребления украинцами интернет-трафика возрос

Объем потребления украинцами интернет-трафика возрос

Среди интернет-пользователей «Укртелекома» – самого крупного фиксированного оператора страны – увеличилось потребление трафика на 5% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За три весенних месяца каждый ADSL-клиент предприятия в среднем накачал по 250 гигабайт (около 83 ГБ/мес). Подключенные по оптическому кабелю пользователи потребляли за тот же период намного больше – по 540 ГБ (в среднем по 6 ГБ в сутки или 180 ГБ/мес). Это на 14% больше, чем за аналогичный промежуток времени годом ранее. Общее число интернет-пользователей компании – 1,35 млн.

Для сравнения – в Западной Европе среднемесячный объем интернет-трафика на одного потребителя составляет 44 ГБ. Об этом свидетельствуют данные отчета Digital Economy and Society Index Report 2019.

По материалам УБР
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