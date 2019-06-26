ЕС создал платежную систему для обхода санкций против Ирана

Европейский союз сможет проводить финансовые операции с США, несмотря на американские санкции.
Франция, Германия и Великобритания заявили о запуске платежной системы INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.
Как свидетельствует заявление внешнеполитической службы ЕС, об этом стало известно в ходе заседания группы стран-подписантов соглашения с Ираном.
“Франция, Германия и Великобритания проинформировали участников о том, что INSTEX является оперативным и доступным для всех государств-членов ЕС и первые операции обрабатываются… Они подтвердили, что некоторые страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX как акционеров специального назначения, направленного на облегчение законного бизнеса с Ираном. Они также работают над открытием INSTEX для экономических операторов из третьих стран”, – говорится в заявлении европейской службы.
В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, вернув против него санкции. Зато в ЕС продолжают выполнять соглашение с Ираном. В январе Франция, Германия и Великобритания заявили о начале работы над платежной системой, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.
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