В Китае выпустили копию iPhone XI Max до его релиза

В Китае выпустили клон будущего iPhoneXI Max, который должен быть представлен осенью текущего года. Таким образом, подделка появилась задолго до релиза оригинала.
Об этом пишет Slashleaks.
Новинка создана на основе утечек с дизайном новых iPhone. Детальные изображения позволили китайцам скопировать внешний вид гаджета до мелочей.
Подделку можно определить по ее неаккуратному исполнению. Так, камеры расположены в квадратном модуле в хаотичном порядке.
Скопировать также смогли интерфейс iOS, однако на видео показаны только рабочие иконки.
Известно, что первые рендеры iPhoneXI появились в Сети еще в апреле этого года.
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