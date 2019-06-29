В Китае выпустили копию iPhone XI Max до его релиза

В Китае выпустили клон будущего iPhoneXI Max, который должен быть представлен осенью текущего года. Таким образом, подделка появилась задолго до релиза оригинала.

Об этом пишет Slashleaks.

Новинка создана на основе утечек с дизайном новых iPhone. Детальные изображения позволили китайцам скопировать внешний вид гаджета до мелочей.

Подделку можно определить по ее неаккуратному исполнению. Так, камеры расположены в квадратном модуле в хаотичном порядке.

Скопировать также смогли интерфейс iOS, однако на видео показаны только рабочие иконки.

Известно, что первые рендеры iPhoneXI появились в Сети еще в апреле этого года.