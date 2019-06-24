Межбанк: последний день квартала, что было с курсом

Последний рабочий день июня на межбанке прошел достаточно активно, хотя часть банков-участников рынка и старалась “замыкать” заявки своих клиентов “внутри”, не выходя непосредственно на торги. Спешили все – чувствовалось завершение отчетного периода и откладывать свои операции клиенты уже не могли. Уж очень не хотелось компаниям “зависнуть” со своими операциями на три предстоящих выходных, да и налоговая на 1-е число не жалует большую дебиторскую и кредиторскую задолженность у предприятий.
Банки тоже хотели поскорее закрыть клиентские операции, чтобы уже предварительно выходить на свои прогнозные балансы и финрезультат хотя бы к второй половине сессии. После обеда на межбанке остались лишь сами финучреждения, которые фиксировали свои результаты по торговле валютой и закрывали нормативы НБУ.
Ход торгов:
В первый час сессии предложение было незначительно ниже спроса и доллар с утренних котировок 26,19/26,21 чуть подрос при продаже до уровня 26,195/26,22. После 11:00 на торгах присутствовали уже практически все игроки, а равенство спроса и предложения было зафиксировано уровнем 26,17/26,19 гривен за доллар к 12:00. Участники рынка снова говорили о том, что виновником такой «стабильности» курса был регулятор, выкупивший в этот период излишек доллара в «тихом» режиме. Как только НБУ ушел с межбанка – котировки упали до 26,15/26,17 гривен к 13 часам, а завершилась сессия уровнем 26,14/26,16.
Главные события 27 июня на межбанке:
1) Проседание курса доллара с утренних 26,19/26,21 гривен до 26,14/26,16 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен со скупкой доллара в «анонимном» режиме через Matching;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,1840 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 1 июля установлен на уровне 26,1779.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,15 / 26,17
евро – 29,75 / 29,78
российский рубль – 0,4149 / 0,4157
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1367 / 1,1369
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