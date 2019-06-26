0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 143 0

В Украине выросли долги по зарплатам: ТОП областей-должников

В Украине выросли долги по зарплатам: ТОП областей-должников

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июня увеличилась за месяц на 8,8% – до 1,54 млрд грн.

Больше всего наемным работникам задолжали:

  • в Донецкой области (507,66 млн грн);

*в Луганской области (456,60 млн грн);

*в Харьковской области (295,16 млн грн);

*в Сумской области (293,18 млн грн);

*в Днепропетровской области (210,56 млн грн).

При этом с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3723 грн до до 4173 грн.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.