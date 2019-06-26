В Украине выросли долги по зарплатам: ТОП областей-должников

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июня увеличилась за месяц на 8,8% – до 1,54 млрд грн.

Больше всего наемным работникам задолжали:

в Донецкой области (507,66 млн грн);

*в Луганской области (456,60 млн грн);

*в Харьковской области (295,16 млн грн);

*в Сумской области (293,18 млн грн);

*в Днепропетровской области (210,56 млн грн).

При этом с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3723 грн до до 4173 грн.