Госстат подсчитал количество безработных

По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2019 года составило 16,4 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,3 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило 1,6 млн человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомстата.
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В I квартале 2019 г. уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 50,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 57,1%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,1%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,2%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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