Apple хочет интегрировать камеру в ремешок умных часов Apple Watch (фото)

Apple рассматривает возможность внедрения камеры в ремешок умных часов Apple Watch.
Об этом свидетельствует новая патентная заявка компании.
Предлагаемая конструкция включает «оптический датчик» на конце гибкого ремешка для часов, позволяя поворачивать его, чтобы получить нужную фотографию без необходимости искривлять запястье.
Например, пользователь сможет потянуть ремешок вверх, чтобы сфотографировать то, что находится перед ним, а для съёмки автопортрета будет достаточно направить кончик ремешка на себя. Одно из изображений, сопровождающих патент, показывает, что камера может поворачиваться. Благодаря этому можно проводить съёму объектов, расположенных по обе стороны от ремешка. Также упоминается решение с двумя камерами в «противоположных оптических направлениях». Фотографии можно было бы сделать, «зажав ремешок часов» или с помощью голосового управления. Когда камера не используется, ее можно убрать под ремешок.
Наличие камеры в носимых устройствах, как правило, нельзя назвать удобным вариантом её размещения. Камера в самих часах требует неестественного поворота запястья для того, чтобы сделать фотографию. Перемещение камеры из самих часов в ремешок позволяет повысить удобство и гибкость использования.
Данная патентная заявка датирована ещё сентябрём 2016 года, и до сих пор это запатентованное решение так и не увидело свет.
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