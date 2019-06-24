Зачем НБУ избавляется от части номиналов копеек (инфографика)

Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала – 1000 гривен.



В результате – после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала – номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

“Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, – уточнил Яков Смолий. – Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира – от США, Канады, Большой Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии”, – сообщили в НБУ.

В чем удобство для украинцев – Благодаря изменениям среднее количество монет на одного украинца уменьшится почти вдвое, а банкнот – почти на треть.

Наличные расчеты и сбережения станут проще.

Справка Finance.ua

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 01 октября 2019 года.