Зачем НБУ избавляется от части номиналов копеек (инфографика)

Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала – 1000 гривен.
В результате – после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала – номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.
“Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, – уточнил Яков Смолий. – Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира – от США, Канады, Большой Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии”, – сообщили в НБУ.
В чем удобство для украинцев – Благодаря изменениям среднее количество монет на одного украинца уменьшится почти вдвое, а банкнот – почти на треть.
Наличные расчеты и сбережения станут проще.
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