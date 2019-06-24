Минздрав презентовал новые автомобили "скорой" (фото)

В Минздраве четыре производителя презентовали свои “скорые”, которые будут закуплены для Киева и 5 областей.

Представители центров экстренной медицины попросили экспертов Минздрава при разработке тендерной документации предусмотреть, чтобы все медоборудование было сертифицировано в соответствии с ДСТУ.

Также в связи с внедрением новых протоколов оказания помощи, представители регионов попросили укомплектовать “скорые” аппаратами искусственной вентиляции легких, капнографами и аппаратами ЭКГ с телеметрическим модулем для передачи данных и получения удаленного заключения.

Кроме того, представители регионов потребовали обеспечить бригады “скорой” комфортными условиями для безопасной езды. В частности, оснастить автомобили подогревом зеркал и лобового стекла, парктроником, кондиционером, полноценным освещением в салоне.