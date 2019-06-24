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Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячи

Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячи

Украинец отдал мошенникам 43 000 грн за несуществующее авто, объявление о продаже которого он увидел на площадке OLX. Об этом говорится в материалах Центрального районного суда Николаева.

По данным следствия, потерпевший на торговой площадке нашел объявление от неизвестного лица о продаже в рассрочку автомобиля марки ВАЗ 2111.

Позвонив по указанному номеру и договорившись о встрече в офисе в Николаеве он заключил договор о приобретении автомобиля и совершил предоплату в размере 43 000 гривен на расчетный счет, открытый в ПриватБанке на ООО Автотрейдинг финанс 2018.

Однако, после перевода денежных средств, автомобиль пострадавшему никто не предоставил, а связь с продавцом оборвалась.

На данный момент полицейские установили, что денежные средства потерпевшего переводились со счетов Автотрейдинг финанс 2018 на счет ООО Прайденс и счет ООО Малито.

Суд предоставил полиции доступ к информации о движении средств и о счетах данных компаний в этом банке.

По материалам Корреспондент.net
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