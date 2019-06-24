США и Китай приостановили торговую войну

Представители США и Китай накануне встречи на высшем уровне на саммите стран “большой двадцатки” в Осаке договорились о перемирии в торговой войне, сообщает South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на сумму $300 млн. Детали договоренности будут обнародованы позднее в согласованных сторонами пресс-релизах, однако общего заявления не последует.

Накануне Трамп сообщил, что торговое соглашение с Китаем возможно, но если сторонам не удастся договориться, то США будут готовы ввести штрафные пошлины практически на весь китайский импорт.