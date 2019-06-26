Samsung проектирует смартфон с гибким закругленным дисплеем (фото)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию южнокорейской компании Samsung на новый смартфон с гибким дисплеем.

Как можно видеть на рендерах, созданных ресурсом LetsGoDigital на основе опубликованной информации, аппарат будет сгибаться по вертикали в центральной области — подобно книге.

В сложенном виде половинки экрана окажутся во фронтальной и тыльной частях. Таким образом, пользователи смогут взаимодействовать с панелью как в сложенном, так и в разложенном виде.

Дисплей будет загибаться на боковые стороны корпуса аппарата. За счёт этого сенсорная панель сможет охватить практически всю поверхность корпуса (за исключением верхней и нижней частей).

Раскрыв устройство, пользователи получат в своё распоряжение планшет с возможностью работы в мобильных сетях.

Среди прочего стоит выделить наличие камеры, встроенной непосредственно в область экрана. Кроме того, будет предусмотрен симметричный порт USB Type-C.

О том, когда смартфон с описанной конструкцией может появиться на коммерческом рынке, пока, к сожалению, ничего не сообщается.