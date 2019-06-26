Население в I квартале использовало 36% от валового потребления газа

Бытовые потребители в период с января по март 2019 года использовали 36% от всего объема потребленного газа – это на 6 процентных пунктов меньше показателей аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам мониторинга.

По данным НКРЭКУ, за первые три месяца 2019 года население использовало 4,2 млрд кубометров газа, а общий объем потребления составил 11,67 млрд кубометров. В I квартале 2018 года объем потребления составил 12,73 млрд кубометров, из которых население использовало 5,5 млрд кубометров.

Объемы импорта и добычи природного газа в I квартале 2019 года составляли 54% объемов валового потребления, остальной потребленный газ был поднят из хранилищ.