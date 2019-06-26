Какие стереотипы мешают карьерному росту женщины (инфографика)

41% женщин утверждают, что патриархальность общества, где мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага, влияет на развитие женщины-руководителя.

Комьюнити для женщин-руководителей в IT и венчуре WTECH провело исследование в мае 2019 года.

По данным программы развития ООН, в Украине в руках женщин — менее 10% экономических ресурсов. В общем числе предпринимателей женщины составляют 38%. В сфере IT — одной из самых перспективных областей — отмечается рост числа женщин среди программистов, тестировщиков программного обеспечения, разработчиков и других технических специальностей. Вместе с этим, подавляющее большинство руководителей в IT — мужчины.

По результатам опроса, патриархальность общества, где мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага, влияет на развитие женщины-руководителя: 41% опрошенных отметили 100% влияние фактора на карьерный путь. 9% респонденток считают, что совмещать карьеру и семью невозможно.

«По нашим данным, женщин в топ-менеджменте украинского IT и венчурном бизнесе всего 3–5%. Те, кто решаются заняться предпринимательством, сомневаются в себе, своих способностях. Как результат, женщины часто соглашаются на зарплату ниже, чем у мужчин на тех же позициях. Женщинам нужен надежный тыл, с этой целью мы создали комьюнити. WTECH помогает им развивать бизнес», — отметила Верослава Новосильная, СЕО и фаундер агентства SLOVA Tech PR, соосновательница комьюнити WTECH.