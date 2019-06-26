С 2015 года доход Huawei от лицензирования патентов составил более $1,4 миллиарда

Компания Huawei Technologies с 2015 года заработала на лицензировании патентов $1,4 млрд и выплатила роялти в размере более $6 млрд для легального использования интеллектуальной собственности других компаний.

Об этом сообщил главный юрисконсульт Huawei Сун Люпин (Song Liuping).

Он отметил, что компании никогда не приходилось возмещать ущерб согласно судебному постановлению из-за нарушения чьих-то интеллектуальных прав, и ей было выдано в общей сложности 87 805 патентов, из которых 11 152 зарегистрировано в США.

По данным консалтинговой фирмы IPlytics, компания Huawei обладает крупнейшим в мире портфелем патентов 5G категории SEP (standard-essentialpatents, основополагающие для отрасли). В настоящее время китайская компания начала всё активнее отстаивать свои права на интеллектуальную собственность в этом сегменте.